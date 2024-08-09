На Сумщине правоохранители помогают эвакуировать население из десятикилометровой зоны, которая попадает под огневое поражение рф. Как проходит эвакуация, показали в Нацполиции в Facebook, передает УНН.

В Нацполиции указали, что было принято решение об обязательной эвакуации населения из 28 населенных пунктов в семи ОТГ Сумской области. По предварительному подсчету, есть потребность в эвакуации около 20 тысяч человек.

К эвакуации привлечены спасатели, представители общин, военных администраций и правоохранители.

Эвакуационные группы транспортируют и сопровождают население, в частности семьи с детьми, маломобильных и пожилых людей.

Полицейские осуществляют сопровождение эвакуационных колонн, обеспечивают правопорядок в местах предварительного сбора и помогают гражданам.

Дополнение

По данным Нацполиции, с начала полномасштабного вторжения на Сумщине погибло 270 человек, среди них 14 детей. За прошедшие два месяца в результате обстрелов региона погибло 6 человек, среди которых ребенок.

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