На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов временно закрыт гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка на Сумщине. Украинцам советуют пользоваться коридором через белорусско-украинскую границу для выезда с оккупированных территорий.
На Сумщине из-за российских обстрелов вынужденно приостановили работу гуманитарного коридора Колотиловка - Покровка. Однако для выезда из ВОТ украинцы могут воспользоваться коридором через белорусско-украинскую границу. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
На Сумском направлении сейчас обострение. Армия РФ обстреливает наши территории. По состоянию на сегодня гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" временно закрыт. По словам наших военных, это минимум на 10 дней. Далее увидим, что будет
В то же время она напомнила, что продолжает действовать гуманитарный коридор с Беларусью "Мокраны-Доманово". Им она посоветовала воспользоваться украинцам, которые хотят выехать с оккупированных территорий.
Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска Колотиловка - Покровка, то езжайте через Беларусь. Если нужно, обращайтесь в Минреинтеграции по номеру 1548, мы поможем
Дополнение
Несколько дней назад волонтер пункта помощи "Атмосфера" заявила, что пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с Россией закрыли.
Напомним,
Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что россияне сбросили за сутки 52 КАБа на четыре приграничных района региона.