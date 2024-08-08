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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий

На Сумщине вынужденно остановили работу коридора для выезда из оккупации: как выехать из захваченных территорий

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 10:33  •  8553 просмотра

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Из-за российских обстрелов временно закрыт гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка на Сумщине. Украинцам советуют пользоваться коридором через белорусско-украинскую границу для выезда с оккупированных территорий.

На Сумщине из-за российских обстрелов вынужденно приостановили работу гуманитарного коридора Колотиловка - Покровка. Однако для выезда из ВОТ украинцы могут воспользоваться коридором через белорусско-украинскую границу. Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук, передает УНН.

Детали

На Сумском направлении сейчас обострение. Армия РФ обстреливает наши территории. По состоянию на сегодня гуманитарный коридор "Колотиловка-Покровка" временно закрыт. По словам наших военных, это минимум на 10 дней. Далее увидим, что будет

- заявила министр в эфире телемарафона.

В то же время она напомнила, что продолжает действовать гуманитарный коридор с Беларусью "Мокраны-Доманово". Им она посоветовала воспользоваться украинцам, которые хотят выехать с оккупированных территорий. 

Пользуясь случаем, обращаюсь к людям: если вы не можете пересечь границу в пункте пропуска Колотиловка - Покровка, то езжайте через Беларусь. Если нужно, обращайтесь в Минреинтеграции по номеру 1548, мы поможем

- подчеркивает Верещук. 

Дополнение

Несколько дней назад волонтер пункта помощи "Атмосфера" заявила, что пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с Россией закрыли. 

Напомним,

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что россияне сбросили за сутки 52 КАБа на четыре приграничных района региона. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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