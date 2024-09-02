Освобождали от "украинских нацистов": на Херсонщине оккупанты устроили детям пропагандистские "антитеррористические учения"

На временно оккупированных территориях боевики росгвардии провели «антитеррористическое обучение» для украинских детей, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

Как сообщает Сопротивление, по легенде детей захватили «украинские нацисты». Таким образом оккупанты моделировали сознание маленьких детей в систему, где украинцы враги, а русские освободители.

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«Обучение» состоялось в одной из захваченных школ Херсонщины без предупреждения для родителей. Таким образом отказаться от участия возможности не было.

Это все же частью политики кремля по уничтожению самоидентификации украинской нации и является признаком геноцида», - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали сообщать обо всех причастных к этому преступлению.

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