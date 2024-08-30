Захватчики на оккупированных территориях будут организовывать практику студентов в мастерских ВС РФ - Сопротивление
Киев • УНН
На оккупированных территориях захватчики хотят организовать практику студентов в мастерских вс рф. россияне планируют привлекать молодежь к ремонту поврежденной техники, подвергая их опасности.
Враг планирует привлекать молодежь с временно оккупированных территорий к ремонту поврежденной техники вс рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Речь идет о студентах захваченных техникумов. россияне планируют организовать им практику на производственных мастерских в которых ремонтируются поврежденная техника оккупантов.
Таким образом россияне сознательно планируют подвергать юношей опасности и прикрываться за их спиной. Это очередное нарушение международного права не останется безнаказанным,
росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив29 августа 2024, 13:43 • 14312 просмотров