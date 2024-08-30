Загарбники на окупованих територіях будуть організовувати практику студентів у майстернях зс рф - Спротив
Київ • УНН
На окупованих територіях загарбники хочуть організувати практику студентів у майстернях зс рф. росіяни планують залучати молодь до ремонту пошкодженої техніки, наражаючи їх на небезпеку.
Ворог планує залучати молодь з тимчасово окупованих територій до ремонту пошкодженої техніки зс рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Йдеться про студентів захоплених технікумів. росіяни планують організувати їм практику на виробничих майстернях в яких ремонтуються пошкоджена техніка окупантів.
Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку й прикриватись за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним,
росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив29.08.24, 16:43 • 15475 переглядiв