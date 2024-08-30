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Загарбники на окупованих територіях будуть організовувати практику студентів у майстернях зс рф - Спротив

Київ • УНН

 • 12958 перегляди

На окупованих територіях загарбники хочуть організувати практику студентів у майстернях зс рф. росіяни планують залучати молодь до ремонту пошкодженої техніки, наражаючи їх на небезпеку.

Ворог планує залучати молодь з тимчасово окупованих територій до ремонту пошкодженої техніки зс рф. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

Йдеться про студентів захоплених технікумів. росіяни планують організувати їм практику на виробничих майстернях в яких ремонтуються пошкоджена техніка окупантів.

Таким чином росіяни свідомо планують наражати юнаків на небезпеку й прикриватись за їх спиною. Це чергове порушення міжнародного права не залишиться безкарним,

- зазначили у ЦНС.

росіяни хочуть ввести в навчальну програму на окупованих територіях вивчення віршів про “сво” - Спротив29.08.24, 16:43 • 15475 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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