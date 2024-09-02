Визволяли від "українських нацистів": на Херсонщині окупанти влаштували дітям пропагандистське "антитерористичне навчання"
Київ • УНН
На Херсонщині окупанти провели "антитерористичне навчання" для українських дітей без попередження батьків. За сценарієм, дітей нібито захопили "українські нацисти", а росіяни їх "визволяли".
На тимчасово окупованих територіях бойовики росгвардії провели "антитерористичне навчання" для українських дітей, передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Як повідомляє Спротив, за легендою дітей захопили "українську нацисти". Таким чином окупанти моделювали свідомість маленьких дітей в систему, де українці вороги, а росіяни визволителі.
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"Навчання" відбулось в одній зі захоплених шкіл Херсонщини без попередження для батьків. Таким чином відмовитись від участі змоги не було.
Це все ж частиною політики кремля щодо знищення самоідентифікації української нації і є ознакою геноциду", - зазначено у повідомленні.
У Центрі національного спротиву закликали повідомляти про всіх дотичних до цього злочину.
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