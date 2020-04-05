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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73791 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87088 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 99941 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97038 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106769 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 92677 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103633 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106148 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131157 просмотра

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Остров Хортица закрывают на карантин

Остров Хортица закрывают на карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Запорожье правоохранители способствуют ограничению доступа автотранспорта на съезд к острову Хортица. Об этом говорится в официальном заявлении Администрации Национального заповедника "Хортица", передает УНН.

“С понедельника, 6 апреля, людям, которые не будут соблюдать правила, уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 гривен, а должностным лицам — от 34 000 до 170 000 гривен. Согласно решению Областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол № 2), силами полиции и Национальной Гвардии Украины вводится ограничение на съезд автотранспорта с основных транзитных дорог (кроме жителей, и работников учреждений, расположенных на о. Хортица)”, — говорится в сообщении.

“Обращаемся ко всем жителям и работникам учреждений: иметь при себе документ, удостоверяющий ваше проживание или работу в пределах острова Хортица. Родным и близким, посещающих родственников, проживающих на Хортице просим сообщать работникам полиции/Национальной Гвардии фамилию и адрес, которые будут проверяться в соответствии с данными квартального комитета”, — добавили в администрации.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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