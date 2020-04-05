Остров Хортица закрывают на карантин

“С понедельника, 6 апреля, людям, которые не будут соблюдать правила, уже грозят штрафы в размере от 17 000 до 34 000 гривен, а должностным лицам — от 34 000 до 170 000 гривен. Согласно решению Областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (протокол № 2), силами полиции и Национальной Гвардии Украины вводится ограничение на съезд автотранспорта с основных транзитных дорог (кроме жителей, и работников учреждений, расположенных на о. Хортица)”, — говорится в сообщении.

“Обращаемся ко всем жителям и работникам учреждений: иметь при себе документ, удостоверяющий ваше проживание или работу в пределах острова Хортица. Родным и близким, посещающих родственников, проживающих на Хортице просим сообщать работникам полиции/Национальной Гвардии фамилию и адрес, которые будут проверяться в соответствии с данными квартального комитета”, — добавили в администрации.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.