Острів Хортиця закривають на карантин

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці сприяють обмеженню доступу для автотранспорту на з’їзд до острову Хортиця. Про це йдеться в офіційній заяві Адміністрації Національного заповідника "Хортиця", передає УНН.

“З понеділка, 6 квітня, людям, які не будуть дотримуватись правил, вже загрожують штрафи у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень, а посадовим особам — від 34 000 до 170 000 гривень. Згідно з рішенням Обласного Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (протокол № 2), силами поліції та Національної Гвардії України вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг (крім мешканців, та працівників установ, що розташовані на о. Хортиця)”, — йдеться у повідомленні.

“Звертаємося до усіх мешканців та працівників установ: мати при собі документ, що засвідчує ваше проживання або роботу в межах острову Хортиця. Рідним та близьким, що відвідують родичів, які мешкають на Хортиці просимо повідомляти працівникам Поліції/Національної Гвардії прізвище та адресу, які будуть перевірятись у відповідності до даних Квартальних комітетів”, — додали в адміністрації.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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