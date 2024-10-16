Остин едет в Европу обсуждать поддержку Украины с НАТО и G7
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Европу для участия во встречах НАТО и G7. Будет обсуждаться усиление военной поддержки Украины и обеспечение ее безопасности.
Глава Пентагона Ллойд Остин на этой неделе отправится в Европу для участия в важных международных встречах относительно, в частности и Украины. Обсудит с представителями НАТО усиление военной поддержки Украины, а 19 октября примет участие во встрече министров обороны стран G7 в Италии, которая будет сосредоточена на обеспечении постоянной помощи в обеспечении безопасности Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заместителя спикера Пентагона Сабрину Сингх.
Детали
По словам заместителя спикера Пентагона, 16 октября Остин отправится в Брюссель до 18 октября примет участие в ряде многосторонних встреч, включая министерскую встречу НАТО по вопросам обороны и министерскую встречу членов глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.
Как указала Сабрина Сингх, эти и другие встречи будут посвящены укреплению коллективной обороноспособности НАТО, адаптации коалиции по борьбе с ИГИЛ, а также усилению военной поддержки Украины.
Затем Остин, по ее словам, примет участие в первой в истории встрече министров обороны стран G7, которая состоится 19 октября в Неаполе, что в Италии.
"Обсуждения на G7 будут сосредоточены на обеспечении постоянной помощи в обеспечении безопасности Украины, необходимости деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, обмене мнениями о важности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, обсуждении поддержки партнеров в Африке и развития дополнительного сотрудничества по оборонной промышленной базы и вопросов между ведущими демократическими экономиками мира", - рассказала заместитель спикера Пентагона.
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