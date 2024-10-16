Остін їде до Європи обговорювати підтримку України з НАТО та G7
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Європу для участі у зустрічах НАТО та G7. Обговорюватиметься посилення військової підтримки України та забезпечення її безпеки.
Очільник Пентагону Ллойд Остін цього тижня вирушить у Європу для участі у важливих міжнародних зустрічах щодо, зокрема і України. Обговорить з представниками НАТО посилення військової підтримки України, а 19 жовтня візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн G7 в Італії, яка буде зосереджена на забезпеченні постійної допомоги в гарантуванні безпеки України. Про це УНН повідомляє із посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх.
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За словами заступниці речника Пентагону, 16 жовтня Остін вирушить до Брюсселя до 18 жовтня візьме участь у низці багатосторонніх зустрічей, включно з міністерською зустріччю НАТО з питань оборони та міністерською зустріччю членів глобальної коаліції з боротьби з ІДІЛ.
Як вказала Сабріна Сінгх, ці та інші зустрічі будуть присвячені зміцненню колективної обороноздатності НАТО, адаптації коаліції по боротьбі з ІДІЛ, а також посиленню військової підтримки України.
Потім Остін, за її словами, візьме участь у першій в історії зустрічі міністрів оборони країн G7, яка відбудеться 19 жовтня в Неаполі, що в Італії.
"Обговорення на G7 будуть зосереджені на забезпеченні постійної допомоги в гарантуванні безпеки України, необхідності деескалації напруженості на Близькому Сході, обміні думками щодо важливості вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, обговоренні підтримки партнерів в Африці та розвитку додаткового співробітництва щодо оборонної промислової бази та питань між провідними демократичними економіками світу", - розповіла заступниця речника Пентагону.
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