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Остін їде до Європи обговорювати підтримку України з НАТО та G7

Київ • УНН

 • 17919 перегляди

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає Європу для участі у зустрічах НАТО та G7. Обговорюватиметься посилення військової підтримки України та забезпечення її безпеки.

Остін їде до Європи обговорювати підтримку України з НАТО та G7

Очільник Пентагону Ллойд Остін цього тижня вирушить у Європу для участі у важливих міжнародних зустрічах щодо, зокрема і України. Обговорить з представниками НАТО посилення військової підтримки України, а 19 жовтня візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн G7 в Італії, яка буде зосереджена на забезпеченні постійної допомоги в гарантуванні безпеки України. Про це УНН повідомляє із посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх. 

Деталі

За словами заступниці речника Пентагону, 16 жовтня Остін вирушить до Брюсселя до 18 жовтня візьме участь у низці багатосторонніх зустрічей, включно з міністерською зустріччю НАТО з питань оборони та міністерською зустріччю членів глобальної коаліції з боротьби з ІДІЛ.

Як вказала Сабріна Сінгх, ці та інші зустрічі будуть присвячені зміцненню колективної обороноздатності НАТО, адаптації коаліції по боротьбі з ІДІЛ, а також посиленню військової підтримки України.

Потім Остін, за її словами, візьме участь у першій в історії зустрічі міністрів оборони країн G7, яка відбудеться 19 жовтня в Неаполі, що в Італії.

"Обговорення на G7 будуть зосереджені на забезпеченні постійної допомоги в гарантуванні безпеки України, необхідності деескалації напруженості на Близькому Сході, обміні думками щодо важливості вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, обговоренні підтримки партнерів в Африці та розвитку додаткового співробітництва щодо оборонної промислової бази та питань між провідними демократичними економіками світу", - розповіла заступниця речника Пентагону. 

Пентагон пояснив, чому підтримка Ізраїлю відрізняється від допомоги Україні у боротьбі з повітряними атаками: "дуже різні поля бою"04.10.24, 01:10 • 83749 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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