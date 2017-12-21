Окончательная кандидатура на пост главы НБУ все еще неизвестна - Бурбак
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. На сегодняшний день между фракциями продолжаются переговоры по кандидатуре на пост председателя Национального банка Украины. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает корреспондент УНН.
"Вероятно, что сейчас идут переговоры между фракциями по кандидатуре, согласования ее, для того чтобы голосование было результативным. Такой регулятор, как Национальный банк Украины, должен иметь своего главу", - подчеркнул М.Бурбак.
Отвечая на уточняющий вопрос по кандидатуре на пост главы Нацбанка Украины, председатель фракции "Народный фронт" добавил, что окончательной кандидатуры на сегодняшний день нет.
"Окончательная кандидатура на пост главы НБУ все еще неизвестна", - резюмировал М.Бурбак.
Ранее сообщалось, что 21 декабря Верховная Рада Украины может уволить Валерию Гонтареву от занимаемой должности, и назначить нового главу НБУ.