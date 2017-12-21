Остаточна кандидатура на посаду голови НБУ все ще невідома – Бурбак
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На сьогодні між фракціями тривають перемовини щодо кандидатури на пост голови Національного банку України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, голова фракції “Народний фронт” Максим Бурбак, передає кореспондент УНН.
“Певно, що зараз ідуть перемовини між фракціями стосовно кандидатури, узгодження її, для того щоб голосування було результативним. Такий регулятор, як Національний банк України, повинен мати свого голову”, — підкреслив М.Бурбак.
Відповідаючи на уточнююче питання щодо кандидатури на пост глави Нацбанка України, голова фракції “Народний фронт” додав, що остаточної кандидатури на сьогоднішній день нема.
“Остаточна кандидатура на пост глави НБУ все ще невідома”, — резюмував М.Бурбак.
Раніше повідомлялося,що 21 грудня Верховна Рада України може звільнити Валерію Гонтареву із займаної посади, та назначити нового голову НБУ.