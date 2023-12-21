Остановлена работа энергоблока ТЭС в Донецкой области, дефицита электроэнергии нет - Минэнерго

Российские войска за прошедшие сутки несколько раз обстреляли ТЭС на востоке. Из-за повреждения оборудования невозможно восстановить работу одного из энергоблоков, но дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Об этом сообщили в четверг в Минэнерго, информирует УНН.

Враг продолжает обстреливать энергетические энергетические объекты страны. За прошедшие сутки несколько раз была обстреляна ТЭС на востоке. Существенно повреждено оборудование, из-за чего пока невозможно восстановить работу одного из энергоблоков, который был остановлен ранее - говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

Отмечается, что остановка работы энергоблока ТЭС пока не повлияла на стабильность обеспечения электроэнергией. Дефицита не зафиксировано.

Генерации, которую производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии. Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются - указали в ведомстве.

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Кроме того в Минэнерго сообщили, что из-за падения обломков вражеского дрона на Полтавщине обесточивалась воздушная линия 35 кВ, которая питает бытовых потребителей. На утро все дома заживили.

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго