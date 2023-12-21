Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  30361 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  38115 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  74945 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
  •  83922 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
  •  90320 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
  •  92445 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
  •  142793 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
  •  142312 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  137865 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  133318 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  156807 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
19 декабря  •  155904 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

Эксклюзив
В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  155823 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

Эксклюзив
Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  151339 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

Эксклюзив
Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  143736 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
vrag-za-sutki-dvazhdi-obstrelyal-tes-v-vostochnom-regione-yest-obestochivanie-iz-za-nepogodi-no-elektrichestva-khvataet-ukrenergo

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 09:52  •  19073 просмотра

Read in English

Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть повреждения. Из-за непогоды более суток обесточены 77 населенных пунктов в 2 областях. В то же время вчера был самый низкий максимум потребления в рабочий день с начала декабря, и электроэнергии собственного производства хватает для энергоснабжения всех потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Потребление и генерация

"В восточном регионе за сутки дважды была обстреляна тепловая электростанция. Есть повреждения оборудования", - сообщили в Укрэнерго.

При этом благодаря солнечной погоде, как сообщается, вчера увеличили объем производства солнечные электростанции.

В частности, 20 декабря был самый теплый день с начала декабря. Среднесуточная температура была 4,9°C. Максимальный суточный уровень потребления 20 декабря был вечером, его показатель был на 0,9% ниже, чем 19 декабря. Это был самый низкий максимум потребления в рабочий день с начала декабря.

"Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - указали в НЭК.

"Несмотря на ощутимое потепление общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - отметили в Укрэнерго.

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы, сообщили в НЭК.

Обесточивание

В южном регионе сегодня утром действием защиты отключались две высоковольтные воздушные линии. На одной отключений потребителей не было, на другой энергопитание потребителей восстановлено через 1 час. Линии возвращены в работу, причины срабатывания систем защиты выясняются.

На утро 21 декабря обесточен из-за непогоды 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях, из них 77 населенных пунктов более суток.

Из-за технических повреждений есть обесточенные потребители в Сумской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 467 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Ворог за добу двічі обстріляв ТЕС у східному регіоні, є знеструмлення через негоду, але електрики вистачає - Укренерго
Enemy fired twice at TPPs in eastern region in 24 hours, there are blackouts due to bad weather, but there is enough electricity - Ukrenergo
Новости по теме

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

Тепловая электростанция на востоке Украины подверглась двум ударам, что привело к повреждению оборудования, но произведенная электроэнергия пока удовлетворяет спрос потребителей, несмотря на повышенную нагрузку на энергосистему в зимний период. Непогода оставила без света 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях.

Общество •   •  19073 просмотра
Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев

Трое правоохранителей в Украине были пойманы на вымогательстве до 10 000 долларов США у граждан, угрожая им фальшивыми обвинениями в хранении наркотиков. Сейчас им предъявлено обвинение в краже и вымогательстве, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Криминал и ЧП •   •  10571 просмотра
В Одесской области будут судить правоохранителей, которые покрывали наркоторговцев

Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"

Конгрессмен Майк Квигли выразил уверенность, что помощь Украине, вероятно, будет одобрена в середине января 2024 года, подчеркнув, что существует запасной план на случай задержек, поскольку очень важно предотвратить дальнейшую агрессию со стороны авторитарных государств.

Политика •   •  16962 просмотра
Конгрессмен-демократ Квигли считает реалистичным согласование помощи Украине в середине января: на всякий случай есть "План Б"

В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Украинская певица ANKA с песней "Палала" стала 11-й финалисткой национального отбора на Евровидение 2024 по результатам голосования в приложении Дія, набрав более 80 000 голосов.

Культура •   •  13534 просмотра
В "Дія" определили 11-ю финалистку нацотбора на Евровидение-2024: ею стала певица ANKA

Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

Президент Макрон подтвердил, что Франция продолжает поддерживать Украину, чтобы дать ей возможность провести мирные переговоры с россией, признав сомнения европейцев относительно дальнейшей помощи, но пообещав не оставлять Украину.

Политика •   •  14853 просмотра
Макрон пообещал и в дальнейшем поддерживать Украину для проведения мирных переговоров "при наилучших возможных условиях"

На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Швейцария пообещала дополнительно выделить Украине 12,5 млн. евро в рамках зимней помощи, что доведет общую сумму помощи до почти 28 млн. долларов США, на поддержку инициатив в сфере отопления, одежды, жилья и чистой воды.

Общество •   •  12807 просмотра
На поддержку украинцев в зимний период Швейцария выделяет 12,5 млн евро

Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Украина получила от Японии грант в $52,4 млн и заем в $900 млн на социальную защиту и восстановление через проекты Всемирного банка.

Экономика •   •  15824 просмотра
Украина получила от Японии 950 млн долл. на социальную помощь и восстановление

Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра

Украинские войска отбили более 30 российских атак на левом берегу Днепра, в то время, как россия усиливает обстрелы и активно использует дроны различного типа: как ударные, так и снаряженные осколочными боеприпасами.

Война •   •  18367 просмотра
Более 30 штурмов за сутки: Силы обороны удерживают плацдарм на левобережье Днепра

В Херсоне враг ночью попал по медучреждению: есть серьезные разрушения одного из отделений

Российские войска ночью атаковали Херсон, повредив медицинское учреждение и жилой дом.

Война •   •  20677 просмотра
В Херсоне враг ночью попал по медучреждению: есть серьезные разрушения одного из отделений

На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе

Украинские пограничники в Сумской области обезвредили вражеский беспилотник-камикадзе с помощью антидронового ружья.

Война •   •  19091 просмотра
На Сумщине пограничники обезвредили вражеский дрон-камикадзе