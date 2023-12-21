Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть обесточивания из-за непогоды, но электричества хватает - Укрэнерго

Враг за сутки дважды обстрелял ТЭС в восточном регионе, есть повреждения. Из-за непогоды более суток обесточены 77 населенных пунктов в 2 областях. В то же время вчера был самый низкий максимум потребления в рабочий день с начала декабря, и электроэнергии собственного производства хватает для энергоснабжения всех потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Потребление и генерация

"В восточном регионе за сутки дважды была обстреляна тепловая электростанция. Есть повреждения оборудования", - сообщили в Укрэнерго.

При этом благодаря солнечной погоде, как сообщается, вчера увеличили объем производства солнечные электростанции.

В частности, 20 декабря был самый теплый день с начала декабря. Среднесуточная температура была 4,9°C. Максимальный суточный уровень потребления 20 декабря был вечером, его показатель был на 0,9% ниже, чем 19 декабря. Это был самый низкий максимум потребления в рабочий день с начала декабря.

"Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей", - указали в НЭК.

"Несмотря на ощутимое потепление общий уровень потребления остается высоким. Это характерно для зимнего периода, но все же создает дополнительную нагрузку на энергосистему. Поэтому все еще очень важно сейчас потреблять электроэнергию экономно", - отметили в Укрэнерго.

Экспорт/импорт

Экспорт сегодня отсутствует. Импорт электроэнергии осуществляется в течение почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы, сообщили в НЭК.

Обесточивание

В южном регионе сегодня утром действием защиты отключались две высоковольтные воздушные линии. На одной отключений потребителей не было, на другой энергопитание потребителей восстановлено через 1 час. Линии возвращены в работу, причины срабатывания систем защиты выясняются.

На утро 21 декабря обесточен из-за непогоды 81 населенный пункт в Донецкой и Харьковской областях, из них 77 населенных пунктов более суток.

Из-за технических повреждений есть обесточенные потребители в Сумской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 467 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях.