Последний сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд" сдали в музей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд", который в 2003 году совершил прощальный полет над Бристолем, отбуксировали в новый ангар, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Отмечается, что самолет станет главным экспонатом аэрокосмического центра, который должен открыться этим летом.
"Конкорд-216" был припаркован на взлетно-посадочной полосе в Бристольском Аэропорту Филтон, где он приземлился в 2003 году, сделав прощальный полет над городом.
Все это время легендарный самолет стоял без движения, и путешествие стало для него первым за 14 лет.
Сообщается, что расстояние 800 метров до ангара "Конкорд" преодолел за 20 минут. В полете ему бы хватило на это двух секунд.
Отмечается, французско-британский "Конкорд" совершил первый испытательный полет в 1969 году и эксплуатировался с 1976 по 2003 год.
Как сообщал УНН, самолет Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий перелет .