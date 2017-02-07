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Последний сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд" сдали в музей

Киев • УНН

 • 12900 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд", который в 2003 году совершил прощальный полет над Бристолем, отбуксировали в новый ангар, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Последний сверхзвуковой пассажирский лайнер "Конкорд" сдали в музей

Отмечается, что самолет станет главным экспонатом аэрокосмического центра, который должен открыться этим летом.

"Конкорд-216" был припаркован на взлетно-посадочной полосе в Бристольском Аэропорту Филтон, где он приземлился в 2003 году, сделав прощальный полет над городом.

Все это время легендарный самолет стоял без движения, и путешествие стало для него первым за 14 лет.

Сообщается, что расстояние 800 метров до ангара "Конкорд" преодолел за 20 минут. В полете ему бы хватило на это двух секунд.

Отмечается, французско-британский "Конкорд" совершил первый испытательный полет в 1969 году и эксплуатировался с 1976 по 2003 год.

Как сообщал УНН, самолет Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий перелет .

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