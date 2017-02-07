Останній надзвуковий пасажирський лайнер "Конкорд" здали в музей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Надзвуковий пасажирський лайнер "Конкорд", який в 2003 році здійснив прощальний політ над Брістолем, відбуксирували в новий ангар, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зазначається, що літак стане головним експонатом аерокосмічного центру, який повинен відкритися цього літа.
"Конкорд-216" був припаркований на злітно-посадковій смузі в Брістольському Аеропорту Філтон, де він приземлився в 2003 році, зробивши прощальний політ над містом.
Весь цей час легендарний літак стояв без руху, і подорож стала для нього першою за 14 років.
Повідомляється, що відстань 800 метрів до ангара "Конкорд" подолав за 20 хвилин. У польоті йому б вистачило на це двох секунд.
Зазначається, французько-британський "Конкорд" здійснив перший випробувальний політ в 1969 році і експлуатувався з 1976 по 2003 рік.
Як повідомляв УНН, літак Qatar Airways здійснив найдовший у світі комерційний переліт.