Лицам, вмешивавшимся в избирательный процесс в США, будут отказывать в визе

Сенат поддержал законопроект, который представили республиканцы Линдси Грэм и демократ Дик Дьорбин. Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".

В тексте документа говорится об отказе в визе иностранцам, которые вмешивались в избирательный процесс, осуществляли финансирование избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых подозревать в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.

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"Как мы увидели на выборах в 2016 Россия под руководством Владимира Путина пыталась ударить в самое сердце демокрактичних ценностей, свобод, так ценят американцы", - заявил сенатор Линдси Грэм.

Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, в США опасаются российских фейковых видео на выборах.