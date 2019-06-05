Лицам, вмешивавшимся в избирательный процесс в США, будут отказывать в визе

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Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34 просмотра

Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 108858 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136180 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143977 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Посольства будут отказывать в американской визе гражданам других стран, если те нарушали законы США о голосовании, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Сенат поддержал законопроект, который представили республиканцы Линдси Грэм и демократ Дик Дьорбин. Документ получил название Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, или коротко - DETER Act, что в переводе означает "Защита выборов от угроз путем установления ограничений".

В тексте документа говорится об отказе в визе иностранцам, которые вмешивались в избирательный процесс, осуществляли финансирование избирательных кампаний, действовали по указанию зарубежного правительства. Людей, которых подозревать в такой деятельности, также могут депортировать с территории Соединенных Штатов.

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"Как мы увидели на выборах в 2016 Россия под руководством Владимира Путина пыталась ударить в самое сердце демокрактичних ценностей, свобод, так ценят американцы", - заявил сенатор Линдси Грэм.

Для вступления в силу законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп.

Напомним, в США опасаются российских фейковых видео на выборах.

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