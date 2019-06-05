Особам, що втручались у виборчий процес США, відмовлятимуть у візі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Посольства відмовлятимуть в американській візі громадянам інших країн, якщо ті порушували закони США щодо голосування, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Сенат підтримав законопроект, який представили республіканці Ліндсі Грем і демократ Дік Дьорбін. Документ отримав назву Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, або коротко - DETER Act, що у перекладі означає "Захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень".
В тексті документу йде мова про відмову у візі іноземцям, які втручались у виборчий процес, здійснювали фінансування виборчих кампаній, чи діяли за вказівкою закордонного уряду. Людей, яких підозрюватимуть у такій діяльності, також можуть депортувати з території Сполучених Штатів.
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"Як ми побачили на виборах у 2016, Росія під проводом Володимира Путіна намагалась вдарити у саме серце демокрактичних цінностей, свобод, які так цінують американці", - заявив сенатор Ліндсі Грем.
Для набуття чинності законопроект має підписати президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, у США побоюються російських фейкових відео на виборах.