У США побоюються російських фейкових відео на виборах

За словами Шиффа, США навчилися швидко виявляти виконавців хакерських операцій, які призводять до публікації потенційно провокаційних матеріалів, що збільшує для Москви ризики реакції Вашингтона у відповідь.

"Росіяни, можливо, вважають, що якщо вони будуть діяти зовсім неприкрито, то ризики, пов'язані з ударом, будуть просто занадто великі. Але є й інші способи нанести потенційно більш значної шкоди, ніж хакерські атаки з публікацією викрадених матеріалів", - сказав Шифф.

Конгресмен додав, що його особливо турбують можливості сфальсифікованих відео, так званих "глибинних фейків". Такі відео можна легко опублікувати в соціальних мережах, де вони будуть швидко поширюватися.

За словами Шиффа, ретельно продумані, спірні фейкові відео можуть виявитися "надзвичайно руйнівними і надзвичайно впливовими". Ризик посилюється, тому що якщо відео виготовлено якісно, то може бути важко довести, що це фальшивка, і знайти його джерело.

Глибинні фейки особливо небезпечні, тому що навіть якщо їх проігнорують традиційні ЗМІ, вони можуть вплинути на електорат. За словами Шиффа, в розколотій країні деякі так звані експерти можуть з'явитися на одному телеканалі і оголосити таке відео справжнім, а інші експерти - з'явитися на іншому каналі і заявити, що це фейк.

"Громадськість залишиться в сумнівах", - сказав Шифф.

Фейкові відео можуть мати згубний вплив, зазначив він.

"Ви ніколи не зможете повністю відкинути тривале негативне враження, яке ви отримаєте", - заявив законодавець.

Очікується, що комітет палати представників з розвідки проведе слухання щодо глибинних фейків 13 червня.

Під час президентської кампанії 2016 року російських хакерів звинуватили у викраденні листування і документів національного комітету Демократичної партії і штабу Хілларі Клінтон, які потім були оприлюднені, що вплинуло на президентську гонку.

Нагадаємо, у квітні оприлюднили доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера за підсумками розслідування, присвяченого російському втручанню в президентські вибори 2016 року.