У США побоюються російських фейкових відео на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Російська влада, швидше за все, спробує вплинути на президентські вибори у США в 2020 році, але не за допомогою публікацій викраденого електронного листування або інших документів, а за допомогою фейкових відео. Про це заявив голова комітету палати представників з розвідки демократ Адам Шифф, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
За словами Шиффа, США навчилися швидко виявляти виконавців хакерських операцій, які призводять до публікації потенційно провокаційних матеріалів, що збільшує для Москви ризики реакції Вашингтона у відповідь.
"Росіяни, можливо, вважають, що якщо вони будуть діяти зовсім неприкрито, то ризики, пов'язані з ударом, будуть просто занадто великі. Але є й інші способи нанести потенційно більш значної шкоди, ніж хакерські атаки з публікацією викрадених матеріалів", - сказав Шифф.
Конгресмен додав, що його особливо турбують можливості сфальсифікованих відео, так званих "глибинних фейків". Такі відео можна легко опублікувати в соціальних мережах, де вони будуть швидко поширюватися.
За словами Шиффа, ретельно продумані, спірні фейкові відео можуть виявитися "надзвичайно руйнівними і надзвичайно впливовими". Ризик посилюється, тому що якщо відео виготовлено якісно, то може бути важко довести, що це фальшивка, і знайти його джерело.
Глибинні фейки особливо небезпечні, тому що навіть якщо їх проігнорують традиційні ЗМІ, вони можуть вплинути на електорат. За словами Шиффа, в розколотій країні деякі так звані експерти можуть з'явитися на одному телеканалі і оголосити таке відео справжнім, а інші експерти - з'явитися на іншому каналі і заявити, що це фейк.
"Громадськість залишиться в сумнівах", - сказав Шифф.
Фейкові відео можуть мати згубний вплив, зазначив він.
"Ви ніколи не зможете повністю відкинути тривале негативне враження, яке ви отримаєте", - заявив законодавець.
Очікується, що комітет палати представників з розвідки проведе слухання щодо глибинних фейків 13 червня.
Під час президентської кампанії 2016 року російських хакерів звинуватили у викраденні листування і документів національного комітету Демократичної партії і штабу Хілларі Клінтон, які потім були оприлюднені, що вплинуло на президентську гонку.
Нагадаємо, у квітні оприлюднили доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера за підсумками розслідування, присвяченого російському втручанню в президентські вибори 2016 року.