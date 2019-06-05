У США побоюються російських фейкових відео на виборах

ukru
17:51 • 23092 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

16:18 • 57067 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 66940 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 66210 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 54515 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 89817 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 147832 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 166335 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153820 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 237673 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
54 %
756 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 70157 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 54946 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 65547 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

22 березня, 11:36 • 68173 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

22 березня, 12:51 • 59589 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 154910 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 237673 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 202662 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 187878 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 154823 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 30917 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 30866 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 54946 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 34179 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 70157 перегляди
Актуальне
У США побоюються російських фейкових відео на виборах

У США побоюються російських фейкових відео на виборах

Київ • УНН

 • 10050 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Російська влада, швидше за все, спробує вплинути на президентські вибори у США в 2020 році, але не за допомогою публікацій викраденого електронного листування або інших документів, а за допомогою фейкових відео. Про це заявив голова комітету палати представників з розвідки демократ Адам Шифф, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

За словами Шиффа, США навчилися швидко виявляти виконавців хакерських операцій, які призводять до публікації потенційно провокаційних матеріалів, що збільшує для Москви ризики реакції Вашингтона у відповідь.

"Росіяни, можливо, вважають, що якщо вони будуть діяти зовсім неприкрито, то ризики, пов'язані з ударом, будуть просто занадто великі. Але є й інші способи нанести потенційно більш значної шкоди, ніж хакерські атаки з публікацією викрадених матеріалів", - сказав Шифф.

Конгресмен додав, що його особливо турбують можливості сфальсифікованих відео, так званих "глибинних фейків". Такі відео можна легко опублікувати в соціальних мережах, де вони будуть швидко поширюватися.

За словами Шиффа, ретельно продумані, спірні фейкові відео можуть виявитися "надзвичайно руйнівними і надзвичайно впливовими". Ризик посилюється, тому що якщо відео виготовлено якісно, то може бути важко довести, що це фальшивка, і знайти його джерело.

Глибинні фейки особливо небезпечні, тому що навіть якщо їх проігнорують традиційні ЗМІ, вони можуть вплинути на електорат. За словами Шиффа, в розколотій країні деякі так звані експерти можуть з'явитися на одному телеканалі і оголосити таке відео справжнім, а інші експерти - з'явитися на іншому каналі і заявити, що це фейк.

"Громадськість залишиться в сумнівах", - сказав Шифф.

Фейкові відео можуть мати згубний вплив, зазначив він.

"Ви ніколи не зможете повністю відкинути тривале негативне враження, яке ви отримаєте", - заявив законодавець.

Очікується, що комітет палати представників з розвідки проведе слухання щодо глибинних фейків 13 червня.

Під час президентської кампанії 2016 року російських хакерів звинуватили у викраденні листування і документів національного комітету Демократичної партії і штабу Хілларі Клінтон, які потім були оприлюднені, що вплинуло на президентську гонку.

Нагадаємо, у квітні оприлюднили доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера за підсумками розслідування, присвяченого російському втручанню в президентські вибори 2016 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,241.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,995.34