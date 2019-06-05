В США опасаются российских фейковых видео на выборах

По словам Шиффа, США научились быстро выявлять исполнителей хакерских операций, которые приводят к публикации потенциально провокационных материалов, что увеличивает для Москвы риски ответной реакции Вашингтона.

“Русские, возможно, считают, что если они будут действовать совершенно неприкрыто, то риски, сопряженные с ответным ударом, будут просто слишком большие. Но есть и другие способы нанести потенциально более значительный ущерб, чем хакерские атаки с публикацией похищенных материалов”, - сказал Шифф.

Конгрессмен добавил, что его особенно беспокоят возможности сфальсифицированных видео, так называемых “глубинных фейков”. Такие видео можно легко опубликовать в социальных сетях, где они будут быстро распространяться.

По словам Шиффа, тщательно продуманные, спорные фейковые видео могут оказаться “чрезвычайно разрушительными и чрезвычайно влиятельными”. Риск усиливается, потому что если видео изготовлено качественно, то может быть трудно доказать, что это фальшивка, и найти его источник.

Глубинные фейки особенно опасны, потому что даже если их проигнорируют традиционные СМИ, они могут оказать влияние на электорат. По словам Шиффа, в расколотой стране некоторые так называемые эксперты могут появиться на одном телеканале и объявить такое видео подлинным, а другие эксперты - появиться на другом канале и заявить, что это фейк.

"Общественность останется в сомнениях", - сказал Шифф.

Фейковые видео могут оказать пагубное влияние, отметил он.

“Вы никогда не сможете полностью отбросить длительное негативное впечатление, которое вы получите”, - заявил законодатель.

Ожидается, что комитет палаты представителей по разведке проведет слушания по глубинным фейкам 13 июня.

Во время президентской кампании 2016 года российских хакеров обвинили в похищении переписки и документов национального комитета Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон, которые затем были обнародованы, что повлияло на президентскую гонку.

Напомним, в апреле обнародовали доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования, посвященного российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года.