В США опасаются российских фейковых видео на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Российские власти, скорее всего, попытаются повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, но не с помощью публикаций похищенной электронной переписки или других документов, а с помощью фейковых видео. Об этом заявил председатель комитета палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По словам Шиффа, США научились быстро выявлять исполнителей хакерских операций, которые приводят к публикации потенциально провокационных материалов, что увеличивает для Москвы риски ответной реакции Вашингтона.
“Русские, возможно, считают, что если они будут действовать совершенно неприкрыто, то риски, сопряженные с ответным ударом, будут просто слишком большие. Но есть и другие способы нанести потенциально более значительный ущерб, чем хакерские атаки с публикацией похищенных материалов”, - сказал Шифф.
Конгрессмен добавил, что его особенно беспокоят возможности сфальсифицированных видео, так называемых “глубинных фейков”. Такие видео можно легко опубликовать в социальных сетях, где они будут быстро распространяться.
По словам Шиффа, тщательно продуманные, спорные фейковые видео могут оказаться “чрезвычайно разрушительными и чрезвычайно влиятельными”. Риск усиливается, потому что если видео изготовлено качественно, то может быть трудно доказать, что это фальшивка, и найти его источник.
Глубинные фейки особенно опасны, потому что даже если их проигнорируют традиционные СМИ, они могут оказать влияние на электорат. По словам Шиффа, в расколотой стране некоторые так называемые эксперты могут появиться на одном телеканале и объявить такое видео подлинным, а другие эксперты - появиться на другом канале и заявить, что это фейк.
"Общественность останется в сомнениях", - сказал Шифф.
Фейковые видео могут оказать пагубное влияние, отметил он.
“Вы никогда не сможете полностью отбросить длительное негативное впечатление, которое вы получите”, - заявил законодатель.
Ожидается, что комитет палаты представителей по разведке проведет слушания по глубинным фейкам 13 июня.
Во время президентской кампании 2016 года российских хакеров обвинили в похищении переписки и документов национального комитета Демократической партии и штаба Хиллари Клинтон, которые затем были обнародованы, что повлияло на президентскую гонку.
Напомним, в апреле обнародовали доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования, посвященного российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года.