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15 марта, 19:03 • 112214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158105 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132772 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125671 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109980 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104066 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100495 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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ФБР закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон

ФБР закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 11411 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффетс заявил, что получил от директора ФБР информацию о том, что по итогам рассмотрения данных о новых сообщениях электронной почты ведомство не изменило выводов, которые были сделаны в июле.

Директор ФБР Джеймс Коми также подтвердил, что Х.Клинтон не будут предъявлять обвинения из-за скандала с электронной почтой в связи с письмами экс-госсекретаря.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон сохраняет пятиочковый отрыв от республиканцев Дональд Трампа по данным последнего опроса.

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