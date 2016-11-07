ФБР закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Конгресс США получил сообщение от директора ФБР, в котором говорится об отсутствии оснований для уголовного преследования экс-госсекретаря, а ныне кандидата в президенты на выборах в США Хиллари Клинтон. Это означает, что дело об электронной переписке против нее закрыто, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффетс заявил, что получил от директора ФБР информацию о том, что по итогам рассмотрения данных о новых сообщениях электронной почты ведомство не изменило выводов, которые были сделаны в июле.
Директор ФБР Джеймс Коми также подтвердил, что Х.Клинтон не будут предъявлять обвинения из-за скандала с электронной почтой в связи с письмами экс-госсекретаря.
Как сообщал УНН, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон сохраняет пятиочковый отрыв от республиканцев Дональд Трампа по данным последнего опроса.