ФБР закрыло дело об электронной переписке Х.Клинтон

Глава комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей конгресса США Джейсон Чаффетс заявил, что получил от директора ФБР информацию о том, что по итогам рассмотрения данных о новых сообщениях электронной почты ведомство не изменило выводов, которые были сделаны в июле.

Директор ФБР Джеймс Коми также подтвердил, что Х.Клинтон не будут предъявлять обвинения из-за скандала с электронной почтой в связи с письмами экс-госсекретаря.

Как сообщал УНН, кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон сохраняет пятиочковый отрыв от республиканцев Дональд Трампа по данным последнего опроса.