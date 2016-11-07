ФБР закрило справу про електронне листування Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Конгрес США отримав повідомлення від директора ФБР, в якому йдеться про відсутність підстав для кримінального переслідування екс-держсекретаря, а нині кандидата в президенти на виборах в США Хілларі Клінтон. Це означає, що справа про електронне листування проти неї закрита, передає УНН з посиланням на Reuters.
Глава комітету з нагляду та урядової реформи палати представників конгресу США Джейсон Чаффетс заявив, що отримав від директора ФБР інформацію про те, що за підсумками розгляду даних про нові електронні листи відомство не змінило висновків, які були зроблені в липні.
Директор ФБР Джеймс Комі також підтвердив, що Х.Клінтон не будуть пред'являти звинувачення через скандал з електронною поштою у зв'язку з новознайденими листами екс-держсекретаря.
Як повідомляв УНН, кандидат у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон має п'яти-очковий відрив від республіканців Дональд Трампа згідно з даними останнього опитування.