У ДБР розповіли про перспективи розслідування щодо втручання у вибори США

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Можливе притягнення до відповідальності окремих осіб у справі про втручання в американські вибори займе великий період часу. Про це сказав журналістам у четвер голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.

Так, на питання журналіста про те, чи він бачить перспективу притягнення до відповідальності окремих осіб у справі про втручання в американські вибори, Труба зазначив що "з відповіддю на це питання треба зачекати".

"Я впевнений, щоб дати остаточну відповідь на це питання повинен пройти час, оскільки ми повинні в ході досудового розслідування з’ясувати – якщо був вплив, то у якій формі і як. Будучи на території України, це з’ясувати буде не просто, надзвичайно складно. Це займе великий період часу", - заявив він.

Як повідомляв УНН, ДБР відкрило провадження стосовно директора НАБУ Ситника по ст. 111 ч.1 (Державна зрада). У заяві про злочин, крім керівника Бюро, також фігурує і посол США Йованович, яка нещодавно була викликана для консультацій до Вашингтона і незабаром завершить свою місію в Україні.

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