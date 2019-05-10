Наступний допит Ситника має відбутися у справі посла Йованович — активісти

Уточнюється, що після допиту в ГПУ Синтік не вийшов до журналістів і не дав жодного коментаря. За словами речника ГПУ Андрія Лисенка, керівник НАБУ на запитання слідчих так і не відповів.

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"На нашу думку, це побічно вказує на те, що питання слідчих були нетривіальними для Ситника і, ймовірно, без допомоги адвокатів йому вже не обійтися", - вважають представники ГО.

Також Націнтерес вказує на те, що стосовно Ситника ДБР розслідуєте ще одне кримінальне провадження.

"Одна зі справ стосується дій Ситника, спрямованих на втручання у виборчу кампанію президента США. Відкрито це виробництво за заявою "Національного інтересу України". І, оскільки крига скресла, абсолютно очевидно, наступного допиту Ситнику довго чекати не доведеться.

Нагадаємо, що ДБР відкрило провадження стосовно директора НАБУ Ситника по ст. 111 ч.1 (Державна зрада). У заяві про злочин, крім керівника Бюро, також фігурує і посол США Йованович (Марі Йованович - ред.), яка нещодавно була викликана для консультацій до Вашингтона і незабаром завершить свою місію в Україні", - нагадали в організації.

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Згідно з даними ГО "Національний інтерес України", "групою осіб, зокрема директором НАБУ Ситником А.С., Послом США в Україні Марі Йованович та іншими невстановленими особами, починаючи з серпня 2016 року і по теперішній час, постійно здійснюються дії щодо виконання приписів іноземного агента, розголошення та передача інформації з обмеженим доступом з метою впливу на політичну ситуацію, як в Україні, так і в США на користь представників Демократичної партії США".

"Усе це є загрозою національним інтересам України, суперечить Конституції України і може бути розцінено як посягання на суверенітет нашої держави", - наполягають громадські діячі.

Нагадаємо, Посол США Марі Йованович 20 травня завершить роботу в Україні.