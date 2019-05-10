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Следующий допрос Сытника должен состояться по делу посла Йованович – активисты

Следующий допрос Сытника должен состояться по делу посла Йованович – активисты

Киев  •  УНН

 • 8547 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Директор НАБУ Артем Сытник сегодня явился на допрос в Генпрокуратуру Украины, чтобы дать показания по делу о превышении служебных полномочий. Однако ГБР расследует сегодня не одно уголовное производство, в которых фигурирует глава антикоррупционного ведомства. Об этом сообщается на странице Facebook ОО "Национальный интерес", передает УНН.

Уточняется, что после допроса в ГПУ Сынтик не вышел к журналистам и не дал ни единого комментария. По словам спикера ГПУ Андрея Лысенко, руководитель НАБУ на вопросы следователей так и не ответил.

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"По нашему мнению, это косвенно указывает на то, что вопросы следователей были нетривиальными для Сытника и, вероятно, без помощи адвокатов ему уже не обойтись", - считают представители ГО.

Также Нацинтерес указывает на то, что в отношении Сытника ГБР расследуете еще одно уголовное производство.

"Одно из дел касается действий Сытника, направленных на вмешательство в избирательную кампанию президента США. Открыто это производство по заявлению "Национального интереса Украины". И, поскольку лед тронулся, совершенно очевидно, следующего допроса Сытнику долго ждать не придется.

Напомним, что ГБР открыло производство в отношении директора НАБУ Сытника по ст. 111 ч.1 (Государственная измена). В заявлении о преступлении, помимо руководителя Бюро, также фигурирует и посол США Йованович (Мари Йованович - ред.), которая недавно была вызвана для консультаций в Вашингтон и в скором времени завершит свою миссию в Украине", - напомнили в организации.

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Согласно данным ОО "Национальный интерес Украины", "группой лиц, в частности директором НАБУ Сытником А.С., Послом США в Украине Мари Йованович и другими неустановленными лицами, начиная с августа 2016 года и по настоящее время, постоянно осуществляются действия по выполнению предписаний иностранного агента, разглашение и передача информации с ограниченным доступом с целью влияния на политическую ситуацию, как в Украине, так и в США в пользу представителей Демократической партии США".

"Все это представляет собой угрозу национальным интересам Украины, противоречит Конституции Украины и может быть расценено как посягательство на суверенитет нашего государства", - настаивают общественники.

Напомним, Посол США Мари Йованович 20 мая завершит работу в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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