Вместо поддержки Клинтон Сытник будет отвечать за коррупцию - ГПУ

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Генеральная прокуратура не видит состава преступления в поддержке директором НАБУ Артемом Сытником одного из кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон, впрочем расследует также сообщения о том, что чиновник не заплатил за свой отдых в одной из охотничьих баз отдыха, где и рассказал о своем отношении к американским политикам. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН со ссылкой на Facebook страницу пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

"Мне трудно прокомментировать юридическую сторону этого вопроса (о якобы поддержке Сытником одного из кандидатов на пост президента США - ред.), поскольку мы не знаем ни одной статьи Уголовного кодекса Украины, которая дала оценку таким действиям. Тем не менее, закон есть закон, мы зарегистрировали производства, и Сытник допрашивается в связи именно с этим", - отметил генпрокурор.

По его мнению, поддержка государственным чиновником Украины одного из кандидатов в президенты США, высказанное в частной беседе, не влечет за собой юридической ответственности, но, возможно, может рассматриваться с точки зрения морали.

"Разговоры о том, что он якобы хочет поддержать Хиллари Клинтон и не хочет поддержать Дональда Трампа, он вел в одном из охотничьих баз отдыха на территории Ровенской области. Следователи ГБР установили, что за отдых своей семьи и семьи друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также и по этому вопросу. В случае отсутствия документальных опровержений информация о данном факте поступит в МВД для подготовки протокола о коррупции. Потому что когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому", - отметил глава ГПУ.

По его словам, в случае, если Сытник не предоставит документальных опровержений такого заявления работников охотничьего развлекательного комплекса, он, очевидно, будет иметь дело с протоколом о коррупции, который выписывается МВД и рассматривается судом.

При этом он напомнил, что в марте получил заявление о преступлении от народного депутата Борислава Розенблатта, в котором указывалось о якобы вмешательстве директора НАБУ в ходе выборов президента США. К заявлению нардепа было приобщено декабрьское решение Апелляционного суда Киева о том, что "Сытник неправомерно вмешивался в выборы президента США".

Напомним, ранее УНН писал, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник пришел на допрос в Генпрокуратуру.

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