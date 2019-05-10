Ситник прийшов на допит до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури, передає кореспондент УНН.
"Я все-таки вирішив прийти, тому, що повістку побачив у ЗМІ. Офіційно ні я, ні НАБУ цю повістку не отримували", - повідомив він.
Нагадаємо, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою ст.365 КК України.
Як повідомляв УНН, у ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит.
Як повідомляв УНН, 8 травня начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що Президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців.