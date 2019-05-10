Ситник прийшов на допит до ГПУ

"Я все-таки вирішив прийти, тому, що повістку побачив у ЗМІ. Офіційно ні я, ні НАБУ цю повістку не отримували", - повідомив він.



Нагадаємо, Артема Ситника викликали для допиту як свідка у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення за частиною першою ст.365 КК України.



Як повідомляв УНН, у ГПУ підтвердили виклик Ситника на допит.



Як повідомляв УНН, 8 травня начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк підтвердив інформацію, про те, що Президента України Петра Порошенка викликають завтра, 7 травня, до ГПУ на допит щодо злочинів проти євромайданівців.