Сытник пришел на допрос в ГПУ

"Я все-таки решил прийти, потому что повестку увидел в СМИ. Официально ни я, ни НАБУ эту повестку не получали", - сообщил он.



Напомним, Артема Сытника вызвали для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам уголовного преступления по части первой ст.365 УК Украины.



Как сообщал УНН, в ГПУ подтвердили вызов Сытника на допрос.



Как сообщал УНН, 8 мая начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подтвердил информацию о том, что Президента Украины Петра Порошенко вызывают завтра, 7 мая, в ГПУ на допрос по преступлений против евромайдановцев.