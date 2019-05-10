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Замість підтримки Клінтон Ситник відповідатиме за корупцію — ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Генеральна прокуратура не бачить складу злочину у підтримці директором НАБУ Артемом Ситником одного з кандидатів в президенти США Хіларі Клінтон, втім розслідує також повідомлення про те, що чиновник не заплатив за свій відпочинок в одній з мисливських баз відпочинку, де й розповів про своє ставлення до американських політиків. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН з посиланням на Facebook сторінку прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

“Мені важко прокоментувати юридичну сторону цього питання (щодо нібито підтримки Ситником одного з кандидатів на посаду президента США — ред.), оскільки ми не знаємо жодної статті Кримінального кодексу України, яка б дала оцінку таким діям. Тим не менше, закон є закон, ми зареєстрували провадження, і Ситник допитується у зв’язку саме із цим”, — зазначив генпрокурор.

На його думку, підтримка державним чиновником України одного з кандидатів у президенти США, висловлена у приватній бесіді, не тягне за собою юридичної відповідальності, але, можливо, може розглядатися із точки зору моралі.

“Розмови про те, що він нібито хоче підтримати Хіларі Клінтон і не хоче підтримати Дональда Трампа, він вів в одній із мисливських баз відпочинку на території Рівненської області. Слідчі ДБР встановили, що за відпочинок своєї родини та родини друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити достатньо велику суму готівкою. Тому сьогодні він буде опитаний також і з цього питання. У разі відсутності документальних спростувань інформація про даний факт надійде до МВС для підготовки протоколу про корупцію. Бо коли чиновник отримує будь-які послуги, а хтось інший платить, наприклад, 100 тис. грн, то це називається неправомірна вигода. Пан Ситник мав би це показати у декларації як подарунок, або ж краще заплатити самому”, — зазначив голова ГПУ.

За його словами, у разі, якщо Ситник не надасть документальних спростувань такої заяви працівників мисливського відпочинкового комплексу, він, очевидно, матиме справу із протоколом про корупцію, який виписується МВС і розглядається судом.

При цьому він нагадав, що у березні отримав заяву про злочин від народного депутата Борислава Розенблата, в якій вказувалося про нібито втручання директора НАБУ у хід виборів президента США. До заяви нардепа було долучене грудневе рішення Апеляційного суду м. Києва про те, що “Ситник неправомірно втручався у вибори президента США”.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури.

Українські Національні Новини

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