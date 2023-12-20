Основателя электрогрузовиков Nikola осудили на 4 года за мошенничество

Тревор Милтон, бывший генеральный директор директора Nikola, приговорили к четырем годам в федеральной тюрьме за мошенничество. Решение предусматривает штраф в размере 1 миллиона долларов, возмещение и дополнительный испытательный срок. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Он был признан виновным в случаях мошенничества с ценными бумагами и банковскими счетами.

Судья назначил Милтону четыре года федеральной тюрьмы вместе со штрафом в 1 миллион долларов США, суммой возмещения, которая еще не определена, и тремя годами освобождения под надзором после отбытия им первоначального наказания.

Отмечается, что сначала прокуроры требовали, чтобы Милтон отсидел 11 лет и заплатил 5 миллионов долларов штрафа.

Милтон заверил, что не имел намерения вредить его инвесторам и не совершал преступлений, которые ему инкриминируют. Однако прокуроры утверждали, что он ложно заявлял о стоимости акций компании и ее технологических достижениях.

Дополнение

Компания Nikola продолжает работать и планирует возобновить поставки электрических грузовиков в 2024 году. Цена акций компании компании значительно упала с 2020 года, а инвесторы понесли значительные потери. Є вероятность, что Милтон подаст апелляцию на приговор.

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