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Основатель Reddit вступил в гонку за покупку TikTok

Киев • УНН

 • 16346 просмотра

Алексис Оганян присоединился к инициативе The People's Bid for TikTok для приобретения соцсети. Он считает, что пользователи должны владеть своими данными, а создатели - своей аудиторией.

Основатель Reddit вступил в гонку за покупку TikTok

Алексис Оганян, американский предприниматель, инвестор и соучредитель Reddit, присоединился к организации Project Liberty и инициативе The People's Bid for TikTok, целью которой является покупка TikTok. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

"Я теперь официально один из тех, кто пытается купить TikTok в США - и вывести его в сеть. TikTok изменил правила игры для создателей, и его будущее должны строить они сами", - заявил Оганян, добавив, что пользователи должны владеть своими данными, а создатели - своей аудиторией.

Напомним

Президент США Трамп поручил вице-президенту Венсу проконтролировать потенциальную продажу TikTok, чтобы избежать запрета в США. Верховный суд отклонил апелляцию ByteDance, а Трамп создал суверенный фонд для возможной покупки платформы.

Илон Маск сообщил, что не намерен покупать TikTok09.02.25, 00:21 • 32625 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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