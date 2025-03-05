Засновник Reddit вступив у перегони за купівлю TikTok
Київ • УНН
Алексіс Оганян приєднався до ініціативи The People's Bid for TikTok для придбання соцмережі. Він вважає, що користувачі повинні володіти своїми даними, а творці - своєю аудиторією.
Алексіс Оганян, американський підприємець, інвестор та співзасновник Reddit, приєднався до організації Project Liberty та ініціативи The People's Bid for TikTok, що має на меті придбати TikTok. Про це він повідомив У соцмережі Х, пише УНН.
"Я тепер офіційно один з тих, хто намагається купити TikTok US - і вивести його в мережу. TikTok змінив правила гри для творців, і його майбутнє повинні будувати вони самі", - заявив Оганян, додавши, що користувачі повинні володіти своїми даними, а творці - своєю аудиторією.
Нагадаємо
Президент США Трамп доручив віце-президенту Венсу проконтролювати потенційний продаж TikTok для уникнення заборони в США. Верховний суд відхилив апеляцію ByteDance, а Трамп створив суверенний фонд для можливого придбання платформи.
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