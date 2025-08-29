Ослабление правил безопасности в аэропортах США: больше не нужно снимать обувь

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды

Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды 29 августа, 03:05 • 28331 просмотра

Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе

Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе 29 августа, 04:11 • 25604 просмотра

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией

Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией 29 августа, 04:31 • 20717 просмотра