Ослабление правил безопасности в аэропортах США: больше не нужно снимать обувь
Американские пассажиры могут не снимать обувь во время контроля в аэропортах. Власти также обсуждают ослабление ограничений на провоз жидкостей и извлечение ноутбуков.
Американские пассажиры наконец-то могут вздохнуть с облегчением – впервые за почти 20 лет путешественникам больше не придется снимать обувь во время прохождения контроля в аэропортах. Кроме того, власти готовятся пересмотреть и ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Для многих людей проверки на безопасность давно стали символом излишней бюрократии: очереди, снятые кроссовки и выброшенный любимый шампунь. Все это ввели после терактов 11 сентября и попыток взорвать самолеты в 2000-х.
Изменения могут показаться мелкими, но вместе они существенно повлияют на комфорт пассажиров
Сейчас обсуждается и возможность разрешить брать в самолет большие объемы жидкостей, а также отказаться от обязательного вынимания ноутбуков из сумки. В тестовом режиме уже запущена программа, которая позволяет отдельным международным пассажирам с пересадками избегать повторной проверки.
Бывший глава TSA Джон Пистоле напомнил, что все ограничения когда-то имели под собой реальные причины: "Угрозы реальны, ставки высоки".
Однако теперь власти решили, что настало время сделать полеты удобнее, особенно накануне крупных международных событий - Чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028-го.
