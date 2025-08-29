$41.260.06
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Ослабление правил безопасности в аэропортах США: больше не нужно снимать обувь

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Американские пассажиры могут не снимать обувь во время контроля в аэропортах. Власти также обсуждают ослабление ограничений на провоз жидкостей и извлечение ноутбуков.

Ослабление правил безопасности в аэропортах США: больше не нужно снимать обувь

Американские пассажиры наконец-то могут вздохнуть с облегчением – впервые за почти 20 лет путешественникам больше не придется снимать обувь во время прохождения контроля в аэропортах. Кроме того, власти готовятся пересмотреть и ограничения на провоз жидкостей в ручной клади. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Для многих людей проверки на безопасность давно стали символом излишней бюрократии: очереди, снятые кроссовки и выброшенный любимый шампунь. Все это ввели после терактов 11 сентября и попыток взорвать самолеты в 2000-х.

Изменения могут показаться мелкими, но вместе они существенно повлияют на комфорт пассажиров

- пояснил Адам Шталь, исполняющий обязанности заместителя руководителя TSA.

Сейчас обсуждается и возможность разрешить брать в самолет большие объемы жидкостей, а также отказаться от обязательного вынимания ноутбуков из сумки. В тестовом режиме уже запущена программа, которая позволяет отдельным международным пассажирам с пересадками избегать повторной проверки.

Бывший глава TSA Джон Пистоле напомнил, что все ограничения когда-то имели под собой реальные причины: "Угрозы реальны, ставки высоки".

Однако теперь власти решили, что настало время сделать полеты удобнее, особенно накануне крупных международных событий - Чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028-го.

Трамп взялся за архитектуру и хочет сделать ее "снова красивой" через классику: президент возвращает стиль Вашингтона в госздания29.08.2025, 14:28 • 1284 просмотра

Степан Гафтко

