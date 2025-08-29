Послаблення правил безпеки в аеропортах США: більше не потрібно знімати взуття
Київ • УНН
Американські пасажири можуть не знімати взуття під час контролю в аеропортах. Влада також обговорює послаблення обмежень на провезення рідин та виймання ноутбуків.
Американські пасажири нарешті можуть зітхнути з полегшенням – уперше за майже 20 років мандрівникам більше не доведеться знімати взуття під час проходження контролю в аеропортах. Крім того, влада готується переглянути й обмеження на провезення рідин у ручній поклажі. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Для багатьох людей перевірки на безпеку давно стали символом зайвої бюрократії: черги, зняті кросівки та викинутий улюблений шампунь. Усе це запровадили після терактів 11 вересня та спроб підірвати літаки у 2000-х.
Зміни можуть здатися дрібними, але разом вони суттєво вплинуть на комфорт пасажирів
Наразі обговорюється і можливість дозволити брати в літак більші об’єми рідин, а також відмовитися від обов’язкового виймання ноутбуків з сумки. У тестовому режимі вже запущена програма, яка дозволяє окремим міжнародним пасажирам із пересадками уникати повторної перевірки.
Колишній очільник TSA Джон Пістоле нагадав, що всі обмеження колись мали під собою реальні причини: "Загрози реальні, ставки високі".
Однак тепер влада вирішила, що настав час зробити польоти зручнішими, особливо напередодні великих міжнародних подій – Чемпіонату світу з футболу 2026 року та Олімпійських ігор 2028-го.
