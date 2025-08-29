Послаблення правил безпеки в аеропортах США: більше не потрібно знімати взуття

$41.260.06
12:28
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
08:48
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 29 серпня, 03:05
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу 29 серпня, 04:11
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією 29 серпня, 04:31
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю 10:52
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34
Публікації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України 12:35
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів 12:28
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
12:17
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії 29 серпня, 05:00
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка 27 серпня, 08:14
Послаблення правил безпеки в аеропортах США: більше не потрібно знімати взуття

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Американські пасажири можуть не знімати взуття під час контролю в аеропортах. Влада також обговорює послаблення обмежень на провезення рідин та виймання ноутбуків.

Послаблення правил безпеки в аеропортах США: більше не потрібно знімати взуття

Американські пасажири нарешті можуть зітхнути з полегшенням – уперше за майже 20 років мандрівникам більше не доведеться знімати взуття під час проходження контролю в аеропортах. Крім того, влада готується переглянути й обмеження на провезення рідин у ручній поклажі. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Для багатьох людей перевірки на безпеку давно стали символом зайвої бюрократії: черги, зняті кросівки та викинутий улюблений шампунь. Усе це запровадили після терактів 11 вересня та спроб підірвати літаки у 2000-х.

Зміни можуть здатися дрібними, але разом вони суттєво вплинуть на комфорт пасажирів

- пояснив Адам Шталь, виконувач обов’язків заступника керівника TSA.

Наразі обговорюється і можливість дозволити брати в літак більші об’єми рідин, а також відмовитися від обов’язкового виймання ноутбуків з сумки. У тестовому режимі вже запущена програма, яка дозволяє окремим міжнародним пасажирам із пересадками уникати повторної перевірки.

Колишній очільник TSA Джон Пістоле нагадав, що всі обмеження колись мали під собою реальні причини: "Загрози реальні, ставки високі".

Однак тепер влада вирішила, що настав час зробити польоти зручнішими, особливо напередодні великих міжнародних подій – Чемпіонату світу з футболу 2026 року та Олімпійських ігор 2028-го.

