Оскар-2018 посмотрело наименьшее количество зрителей за всю историю премии

Так, церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в 2017 году.

По прошлогодней церемонией следили около 34,3 миллиона человек, что стало наименьшей аудиторией с 2008 года, когда "Оскар" посмотрели меньше 31,5 млн человек.

Церемония стала самой длинной трансляцией с 2007 года, продлившись 3 часа 50 минут.

Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения статуэток "Оскар" - одной из самых престижных наград в мире кино.