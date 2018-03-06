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Оскар-2018 подивилася найменша кількість глядачів за всю історію премії

Київ • УНН

 • 10909 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Рейтинг ювілейної 90-ї церемонії вручення кінопремії “Оскар”-2018 виявився найнижчим в історії кінопремії, передає УНН з посиланням на Hollywood Reporter.

Так, церемонію подивилися 26,5 мільйона осіб, що на 19% менше, ніж у 2017 році.

За минулорічною церемонією стежили близько 34,3 мільйона людей, що стало найменшою аудиторією з 2008 року, коли “Оскар” подивилися менше 31,5 мільйонів людей.

Цьогорічна церемонія стала найдовшою трансляцією з 2007 року, протривавши 3 години 50 хвилин.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі відбулася 90-та церемонія вручення статуеток “Оскар” — однієї з найпрестижніших нагород у світі кіно.

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