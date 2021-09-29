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Осенний призыв и COVID-доплаты для работников лабораторий: повестка дня Кабмина

Осенний призыв и COVID-доплаты для работников лабораторий: повестка дня Кабмина

Киев  •  УНН

 • 25631 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 29 сентября, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу и доплату к зарплатам работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые работают с COVID-19, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Детали

Правительство планирует рассмотреть проект распоряжения Кабмина об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре — декабре 2021 года. Так, подлежит отправке в войска, всего 13 575 человек, в том числе, в частности, в Вооруженные силы — 6 500 человек, Национальную гвардию — 4 775 человек, Госпогранслужбу — 1 700 человек.

Чиновники также планируют рассмотреть проект распоряжения Кабмина о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и борьбой с ее последствиями. Отмечается, что проект распоряжения разработан с целью выделения средств для дополнительных доплат к заработной плате работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания среди людей острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Так, планируется выделить 204 960 тыс. грн.

Кроме того, Кабмин планирует рассмотреть проекты распоряжения правительства об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития электронного здравоохранения.

Правительство сегодня также рассмотрит проекты постановлений Кабмина о выделении средств для обеспечения централизованной подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Планируется выделение 395 040 тыс. грн.

Отметим, что правительство планирует рассмотреть сегодня проекты законов Украины об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы и о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно предоставления единой отчетности по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и налога на доходы физических лиц.

Дополнение

На прошлой неделе во время заседания Кабмина министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердят перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

На сайте Федерации профсоюзов Украины обнародовали проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда внесены предварительно в перечень педагоги и чиновники.

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