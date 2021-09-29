Осінній призов та COVID-доплати для працівників лабораторій: порядок денний Кабміну

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Деталі

Уряд планує розглянути проект розпорядження Кабміну про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у жовтні — грудні 2021 року. Так, підлягає відправленню у війська, усього 13 575 осіб, у тому числі, зокрема, до Збройних сил — 6 500 осіб, Національної гвардії — 4 775 осіб, Держприкордонслужби — 1 700 осіб.

Урядовці також планують розглянути проект розпорядження Кабміну про виділення коштів для здійснення заходів пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та боротьбою з її наслідками. Зазначається, що проект розпорядження розроблений з метою виділення коштів для додаткових доплат до заробітної плати працівникам лабораторних підрозділів МОЗ, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Так, планують виділити 204 960 тис. грн.

Окрім того, Кабмін планує розглянути проекти розпорядження уряду про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної охорони здоров’я.

Уряд сьогодні також розгляне проекти постанов Кабміну про виділення коштів для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Планується виділення 395 040 тис. грн.

Зазначимо, що урядовці планують розглянути сьогодні проекти законів України про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021–2025 роки та про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб.

Доповнення

Минулого тижня під час засідання Кабміну міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.

На сайті Федерації профспілок України оприлюднили проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу, куди внесено попередньо до переліку освітян та чиновників.