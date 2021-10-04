Оштрафовали и на год запретили работать по специальности: первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине уже есть первое судебное решение в отношении врача за подделку COVID-сертификатов. Так медика оштрафовали на 34 тыс. грн, а также на год запретили работать по специальности. Об этом стало известно во время совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.