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Оштрафовали и на год запретили работать по специальности: первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Оштрафовали и на год запретили работать по специальности: первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

Киев  •  УНН

 • 20067 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине уже есть первое судебное решение в отношении врача за подделку COVID-сертификатов. Так медика оштрафовали на 34 тыс. грн, а также на год запретили работать по специальности. Об этом стало известно во время совещания по вопросам противодействия пандемии COVID-19, состоявшегося под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным Офиса, особое внимание во время совещания было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о негативных ПЦР-тестах и сертификатах о вакцинации. По информации председателя Национальной полиции Игоря Клименко, за прошедшую неделю было проведено 13 обысков, начато 12 уголовных производств.

Цитата

"... уже есть первое судебное решение о взыскании штрафа в размере 34 тыс. грн с врача из Павлограда Днепропетровской области и лишение права деятельности по специальности на один год", - говорится в сообщении.

Напомним

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках, в том числе COVID-сертификатов.

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Кроме того, на правительственном совещании обсудили противодействие подделке документов, удостоверяющих вакцинацию и отсутствие заболевания COVID-19. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко доложил о результатах проверки подделки ковид-документов за неделю. Так, было проведено 14 обысков, касающиеся фактов подделки результатов ПЦР-тестов, справок о вакцинации, международных свидетельств о вакцинации и ковид сертификатов. Из них 2 обыска в медицинских учреждениях, и 2 туристических агентствах. Было задокументировано незаконную деятельность трех врачей и семи посредников в шести регионах страны. Изъято 50 международных свидетельств о вакцинации, 107 ПЦР-тестов и заблокирован 1 телеграмм-канал, который занимался распространением таких документов.

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Премьер-министр дал задание МВД и Минздраву совместно с СБУ продолжить работу по изобличению лиц и веб-ресурсов, которые занимаются изготовлением и распространением поддельных документов и вредят здоровью украинцев.

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