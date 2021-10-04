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Оштрафували та на рік заборонили працювати за фахом: перший вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. В Україні вже є перше судове рішення щодо лікаря за підробку COVID-сертифікатів. Так медика оштрафували на 34 тис. грн, а також на рік заборонили працювати за фахом. Про це стало відомо під час наради з питань протидії пандемії COVID-19, що відбулася під головуванням Президента України Володимира Зеленського, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними Офісу, окрема увага під час наради була приділена питанню боротьби з підробкою сертифікатів про негативні ПЛР-тести та сертифікатів про вакцинацію. За інформацією голови Національної поліції Ігоря Клименка, за минулий тиждень було проведено 13 обшуків, розпочато 12 кримінальних проваджень.

Цитата

"... уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тис. грн з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України підтримав законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення, у тому числі COVID-сертифікатів.

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Крім того, на урядовій нараді обговорили протидію підробці документів, які засвідчують вакцинацію та відсутність захворювання на COVID-19. Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів про результати перевірки щодо підроблення ковід-документів за тиждень. Так, було проведено 14 обшуків, що стосуються фактів підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок про вакцинацію, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та ковід-сертифікатів. З них 2 обшуки в медичних закладах, та 2 — у туристичних агенціях. Було задокументовано незаконну діяльність трьох лікарів і семи посередників у шести регіонах країни. Вилучено 50 міжнародних свідоцтв про вакцинацію, 107 ПЛР-тестів і заблоковано 1 телеграм-канал, яким займався розповсюдженням таких документів.

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Прем’єр-міністр дав завдання МВС та МОЗ спільно з СБУ продовжити роботу щодо викриття осіб та веб-ресурсів, які займаються виготовленням та розповсюдженням підроблених документів та шкодять здоров’ю українців.

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