Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль в разговоре с президентом МОК Томасом Бахом призвал не повторять ошибок, подобных тем, что были сделаны на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Пишет УНН со ссылкой на Liberation.

Детали

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и председатель МОК Томас Бах разговаривали по телефону в эту субботу. Юн сказал, что люди в Южной Корее были удивлены и поражены событиями. Руководитель МОК Бах извинился. Юн Сук Йол предупредил, что подобные ошибки не должны повторяться, а также сказал, что ожидаю увидеть нынешнюю Олимпиаду успешной.

Контекст

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже южнокорейских спортсменов представили как северокорейцев. Эта ошибка сразу же вызвала гневную реакцию в Южной Корее. Министерство спорта в Сеуле выразило сожаление по поводу инцидента.