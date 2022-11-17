"Вот как террористы хотят мира": Зеленский показал момент удара по Днепру
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видео сегодняшнего ракетного удара россии по Днепру, в результате которого пострадали по меньшей мере 14 человек, передает УНН.
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"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", – написал Зеленский.
Напомним
17 ноября российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре. Сейчас известно о 14 пострадавших, среди них 15-летняя девочка.