"Вот как террористы хотят мира": Зеленский показал момент удара по Днепру

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"Вот еще одно подтверждение из Днепра, как террористы хотят мира. Утро. Мирный город и желание людей жить привычной жизнью. Ехать на работу, по делам. Ракетный удар! Государство-террорист действительно хочет принести украинцам только как можно больше боли и страданий", – написал Зеленский.

Напомним

17 ноября российские войска ударили по двум инфраструктурным объектам в Днепре. Сейчас известно о 14 пострадавших, среди них 15-летняя девочка.