Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 14
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Внаслідок російської атаки на Дніпро вже 14 людей поранено. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 17 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Уже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста", - повідомив Резніченко.
Нагадаємо
Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд.