Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 14

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"Уже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо

Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд.