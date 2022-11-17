Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 14
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В результате российской атаки на Днепр уже 14 человек ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в четверг, 17 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города", - сообщил Резниченко.
Напомним
Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом.