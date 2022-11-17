Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 14

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"Уже 14 раненых из-за российской атаки на Днепр. Среди них 15-летняя девочка. Все в больницах города", - сообщил Резниченко.

Напомним

Российские ракеты атаковали Днепр. Попали в два района города. Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом.