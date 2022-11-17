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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 68204 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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"Ось як терористи хочуть миру": Зеленський показав момент удару по Дніпру

"Ось як терористи хочуть миру": Зеленський показав момент удару по Дніпру

Київ • УНН

 • 294231 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах відео сьогоднішнього ракетного удару росії по Дніпру, внаслідок якого постраждало щонайменше 14 людей, передає УНН.

Цитата

"Ось іще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань", – написав Зеленський.

Нагадаємо

17 листопада російські війська вдарили по двох інфраструктурних об'єктах у Дніпрі. Зараз відомо про 14 постраждалих, серед них 15-річна дівчинка.

Українські Національні Новини

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