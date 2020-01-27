Оржель призвал нардепов ускорить запрет пластиковых пакетов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
Так, в письме Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок.
"Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь будет предотвращать их образование. Поэтому, законопроект предлагает устранение не последствий, а причин образования проблемы", - сообщил министр.
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Он напомнил, что еще из 12 ноября прошлого года после принятия парламентом за основу законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, этот проект находится на рассмотрении в Комитете.
"Депутаты предыдущего созыва не провели реформу в сфере обращения с отходами за отсутствия политической воли. Ускорение принятия изменений в действующее законодательство в этой сфере, продемонстрирует приоритетность выполнения природоохранных мероприятий и заинтересованность в построении чистой и успешной страны народными депутатами IX созыва", - подытожил Оржель.
Министр также обратил внимание и на необходимости запрета оксораскладных пакетов, ведь они наносят вред окружающей среде из-за быстрого распада на микропластик, который затем попадает в воду и почву. И предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу Закона.
"Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей", - подытожил Оржель.
Напомним, 12 ноября парламентарии приняли за основу проект закона №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. Соответствующее решение поддержали 365 народных депутатов Украины.