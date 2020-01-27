Оржель призвал нардепов ускорить запрет пластиковых пакетов

КИЕВ. 27 января. УНН. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта №2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.