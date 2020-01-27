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Оржель закликав нардепів пришвидшити заборону пластикових пакетів

Київ • УНН

 • 12784 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель звернувся до депутатів Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування з проханням пришвидшити розгляд законопроекту №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України", який знаходиться з 12 листопада у комітеті на розгляді до другого читання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Оржель закликав нардепів пришвидшити заборону пластикових пакетів

Так, у листі Оржель звертає увагу на важливість якнайшвидшого прийняття законопроекту, зважаючи на швидкі темпи забруднення пластиком довкілля та збільшення територій сміттєзвалищ.

"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню. Відтак, законопроект пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", - повідомив міністр.

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Він нагадав, що ще із 12 листопада минулого року після прийняття парламентом за основу законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, цей проект перебуває на розгляді у Комітеті.

"Депутати попереднього скликання не провели реформу у сфері поводження з відходами через відсутність політичної волі. Пришвидшення прийняття змін до чинного законодавства у цій сфері, продемонструє пріоритетність виконання природоохоронних заходів та зацікавленість у побудові чистої та успішної країни народними депутатами IX скликання", - підсумував Оржель.

Міністр також звернув увагу і на необхідності заборони оксорозкладних пакетів, адже вони завдають шкоди довкіллю через швидкий розпад на мікропластик, який потім потрапляє у воду та грунт. І запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію Закону.

"Наполегливість народних депутатів у вирішенні цього та інших екологічних питань допоможе захистити довкілля та побудувати чисте майбутнє для наших дітей", - підсумував Оржель.

Нагадаємо, 12 листопада парламентарі прийняли за основу проект закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Відповідне рішення підтримали 365 народних депутатів України.

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