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Магазини Таїланду відмовилися від пластикових пакетів

Магазини Таїланду відмовилися від пластикових пакетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. У магазинах Таїланду перестали видавати покупцям целофанові пакети. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

"Великі магазини роздрібної торгівлі в Таїланді перестали видавати покупцям целофанові пакети, що є частиною урядової програми по зниженню пластикового сміття", - пишуть у виданні

Так, близько 25 тисяч магазинів, включаючи супермаркети і універмаги, починаючи з середи, припинили видавати покупцям одноразові целофанові пакети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білорусі заборонять одноразовий пластиковий посуд

Повідомляється, що в Таїланді використовують близько 45 мільярдів целофанових пакетів на рік, що викликає занепокоєння щодо стану навколишнього середовища. Уряд країни звернувся до громадян із закликом припинити користуватися ними.

"Забруднення моря пластиком стає серйозною проблемою в цій країні. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано вже кілька випадків, коли тварини, наприклад, дюгони, гинули, випадково з'ївши пластикове сміття", - йдеться в повідомленні.

Як раніше писав УНН, парламентарії прийняли за основу проект закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

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