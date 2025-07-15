Оружие, санкции и принцип мира через силу: Ермак провел встречу с Келлогом

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог обсудили вопросы оружия для Украины, санкции против РФ и принцип мира через силу. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

Сегодня также провел отдельную встречу с генералом Китом Келлогом. Мы обсудили вопросы оружия, санкций и принцип мира через силу - сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина благодарна Трампу за его решительные действия.

Напомним

Вчера, 14 июля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Украину.

Сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига и Келлог обсудили расширение украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере.