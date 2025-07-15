Оружие, санкции и принцип мира через силу: Ермак провел встречу с Келлогом
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог провели встречу. Они обсудили вопросы поставок оружия для Украины, санкции против рф и принцип мира через силу.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог обсудили вопросы оружия для Украины, санкции против РФ и принцип мира через силу. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.
Сегодня также провел отдельную встречу с генералом Китом Келлогом. Мы обсудили вопросы оружия, санкций и принцип мира через силу
Он подчеркнул, что Украина благодарна Трампу за его решительные действия.
Напомним
Вчера, 14 июля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Украину.
Сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига и Келлог обсудили расширение украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере.