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Оружие, санкции и принцип мира через силу: Ермак провел встречу с Келлогом

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог провели встречу. Они обсудили вопросы поставок оружия для Украины, санкции против рф и принцип мира через силу.

Оружие, санкции и принцип мира через силу: Ермак провел встречу с Келлогом

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог обсудили вопросы оружия для Украины, санкции против РФ и принцип мира через силу. Об этом Ермак сообщил в Telegram, передает УНН.

Сегодня также провел отдельную встречу с генералом Китом Келлогом. Мы обсудили вопросы оружия, санкций и принцип мира через силу 

- сообщил Ермак.

Он подчеркнул, что Украина благодарна Трампу за его решительные действия.

Напомним

Вчера, 14 июля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Украину.

Сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига и Келлог обсудили расширение украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Кит Келлог
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Соединённые Штаты
Украина
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