Зброя, санкції та принцип миру через силу: Єрмак провів зустріч з Келлогом

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог обговорили питання зброї для України, санкції проти рф та принцип миру через силу. Про це Єрмак повідомив в Telegram, передає УНН.

Сьогодні також провів окрему зустріч з генералом Кітом Келлогом. Ми обговорили питання зброї, санкцій та принцип миру через силу - повідомив Єрмак.

Він наголосив, що Україна вдячна Трампу за його рішучі дії.

Нагадаємо

Вчора, 14 липня, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до України.

Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Келлог обговорили розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі.