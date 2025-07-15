Зброя, санкції та принцип миру через силу: Єрмак провів зустріч з Келлогом
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог провели зустріч. Вони обговорили питання постачання зброї для України, санкції проти рф та принцип миру через силу.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог обговорили питання зброї для України, санкції проти рф та принцип миру через силу. Про це Єрмак повідомив в Telegram, передає УНН.
Сьогодні також провів окрему зустріч з генералом Кітом Келлогом. Ми обговорили питання зброї, санкцій та принцип миру через силу
Він наголосив, що Україна вдячна Трампу за його рішучі дії.
Нагадаємо
Вчора, 14 липня, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув до України.
Сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Келлог обговорили розширення українсько-американської співпраці в оборонній галузі.